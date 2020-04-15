أسطورة توتنهام جيمي غريفز يغادر المستشفى

وجاء في البيان "يسعدنا أن نعلمكم جميعاً بأن جيمي عاد الآن إلى منزله، وهو يتعافى بجانب زوجته إيرين. لقد كان مريضاً جداً ونأمل أن يصبح بخير".

وأعلن توتنهام الثلاثاء إدخال مهاجمه السابق من دون أن يحدد أسباباً مباشرة لذلك، لكنه نفى تعرضه لجلطة دماغية أخرى بعد التي أصابته عام 2015 وتسببت بفقدانه القدرة على المشي، كما أكد بأن ابن الثمانين عاماً ليس مصاباً بفيروس كورونا المستجد.

وسجل غريفز 357 هدفاً بين عامي 1957 و1972 في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، وهو رقم قياسي، كما أنه لا يزال أفضل هداف في تاريخ توتنهام برصيد 266 هدفاً في مختلف المسابقات.

وساهم غريفز في تتويج المنتخب الإنكليزي بلقب كأس العالم عام 1966 حيث لعب أساسياً في دور المجموعات قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة مشواره في التشكيلة الأساسية. وهو سجل 44 هدفاً في 57 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة".

وقاد غريفز توتنهام إلى التتويج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1963، وكأس الاتحاد الإنكليزي عامي 1962 و1967، علماً بأنه دافع قبل ذلك عن ألوان تشيلسي وميلان الإيطالي.

وبقي غريفز الهداف التاريخي في البطولات الخمس الكبرى لفترة طويلة قبل أن يتخطاه البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.