أستراليا تمدد عقد مدربها أرنولد لأربع سنوات

وقال أرنولد في بيان "أحب أستراليا وأحب كرة القدم الأسترالية، وليس هناك شيء يضاهي الحماس والفخر والإحساس بالنجاح الذي شعرت به أنا والمنتخب في قطر".

وأضاف أرنولد الذي يأمل في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "الرغبة في الاستمرار في هذا المنصب لم تكن أكبر من أي وقت مضى وأنا أعلم أن لدي المزيد لأقدمه للمنتخب وكرة القدم الأسترالية".

ونجحت أستراليا التي بلغت نهائيات مونديال قطر بصعوبة وعبر الملحق، في بلوغ ثمن نهائي العرس العالمي قبل أن تخسر بصعوبة أمام الأرجنتين (1-2) التي توجت باللقب.

ووصف رئيس الاتحاد الأسترالي كريس نيكو نتائج أرنولد بأنها "استثنائية".