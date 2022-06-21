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أستراليا تدرس التقدّم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023

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أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن أستراليا تدرس التقدّم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من التنظيم.

beIN SPORTS

وكان من المقرّر أن تستضيف الصين البطولة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام المقبل، لكن رغبة البلاد الصارمة في التخلص من فيروس كورونا كانت وراء قرار الاعتذار عن عدم الاستضافة.  

وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة البطولة الشهر الماضي، وقال إنه يجب إبداء الرغبة بحلول 30 يونيو/حزيران.  

وقال متحدث باسم الاتحاد الأسترالي لكرة القدم "نجري مناقشات مع الاتحاد الآسيوي والحكومة بالتوازي حيث نقيم العملية ومصلحتنا".  

وامتنعت الحكومة الأسترالية عن التعليق بخصوص مدى دعمها للتقدم بعرض لاستضافة البطولة القارية.  

وقالت أنيكا ويلز وزيرة الرياضة في الحكومة الاتحادية في بيان "يرتبط قرار التقدم بعرض.. بالاتحاد الأسترالي لكرة القدم، بصفته المنظمة الرياضية الوطنية ذات الصلة".  

وأكدت كوريا الجنوبية يوم الاثنين أنها ستقدم عرضا لاستضافة كأس آسيا 2023، بينما قالت اليابان الشهر الماضي إنه حدث تواصل معها بشكل غير رسمي بشأن تقديم عرض.  

أستراليا كأس آسيا 2023 الاتحاد الأسترالي لكرة القدم
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