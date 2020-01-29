أستراليا تحتجز فريق كرة قدم نسائي من الصين !

أعلنت سلطات ولاية كوينزلاند الأسترالية أنها اتخذت اجراءات وقائية بعد وصول فريق كرة قدم نسائي من الصين إلى مدينة بريزبن.



وبحسب البيان الرسمي فإن السلطات الأسترالية أمرت فريق كرة القدم المكون من اثنين وثلاثين شخصا ملازمة النزل لغاية الخامس من الشهر المقبل، وأضافت المصادر ذاتُها أن الفريق الصيني لا تبدو عليه مظاهر الإصابة بفيروس كورونا وأن فريقا طبيا يعمل في عين المكان للتدخل عند الضرورة.

