أزمة بين رئيس بايرن ميونيخ وسانيه

وقال رومينيغه عبر قناة "سبورت 1" الألمانية إنه "وضعنا كل ما في وسعنا" لإحضاره من سيتي الصيف الماضي مقابل مبلغ يقدر بحوالي 50 مليون، مضيفاً "عليه الآن تبرير ذلك".

وتابع أنه "لم يندمج بعد بجينات بايرن ميونيخ، يجب أن يجعل من موهبته تؤتي ثمارها، هذه هي المهمة التي أمامه".

وأضاف رئيس بايرن حامل لقب دوري أبطال أوروبا "نحن مستعدون لدعم أي لاعب، لكن لدينا متطلبات في المقابل، هذا ما يجب أن يفهمه".

وأعرب رومينيغه عن إيمانه بنجاح سانيه (24 عاماً)، لكنه أكد أنه لن يتردد في "تأديبه إذا لزم الأمر".

وتأتي هذه التصريحات غداة يوم صعب لسانيه بعد الفوز بشق الأنفس لبايرن 2-1 على باير ليفركوزن.