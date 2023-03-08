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أرملة الأسطورة بيليه سترث %30 من أصوله

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سترث أرملة الراحل الأسطورة البرازيلي بيليه 30 في المئة من أصوله حسب وصيته التي تضمنت أيضاً الإشارة إلى امرأة قد تكون ابنة بطل العالم 3 مرات غير المعترف بها، بحسب ما أفاد محامي أرملة بيليه لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

reuters

وتنص الوصية على أن مارسيا سيبيلي أوكي، زوجة بيليه الثالثة والأخيرة، سترث قصره في غواروجا، وهي بلدة ساحلية تقع جنوب ساو باولو، حيث كان يعيش الزوجان، وفقاً لمحاميها لويس كينيل.

وقال كينيل إن الأصول الأخرى المملوكة لبيليه الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أواخر كانون الأوّل/ديسمبر عن عمر 82 عاماً، تشمل المزيد من العقارات وحصة في علامته التجارية، مضيفاً أنه لم يتم إجراء جرد كامل بعد وبالتالي لا يمكن تحديد المبلغ الاجمالي للتركة.

وأضاف المحامي أن الوصية تشير إلى إمكانية أن يكون لبيليه ابنة غير معترف بها يحق لها الحصول على جزء من الـ 70 في المئة المتبقية من التركة، والتي سيتقاسمها أولاد اللاعب السابق الأسطوري السبعة الآخرون.

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