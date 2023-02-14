أرباح قياسية للفيفا خلال الفترة بين 2019 - 2022 من قبل beIN SPORTS February 14, 2023 22:01 حقق الاتحاد الدولي لكرة القدم أرباحاً قياسية قدرت بـ 7.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2019 - 2022 وتوقعات بتحقيق إيرادات تقدر بـ 11 مليار دولار خلال الفترة بين 2023 - 2026. Reuters الفيفا السابق سبال يقيل دي روسي ويعيّن أودو اقرأ التالي - آخر الأحداث February 14, 2023 23:43 كومان: بدأنا بشكل جيد ولكن كان علينا إضافة هدف آخر February 14, 2023 23:30 بيولي مدرب ميلان يشيد بأداء لاعبيه February 14, 2023 23:26 دانيلو: لعبنا مباراة جيدة والأمل لا يزال موجوداً February 14, 2023 22:49 بايرن ميونيخ يعود من باريس بأسبقية التقدم ذهاباً February 14, 2023 22:39 ميلان يقتنص فوزاً صعباً من ضيفه توتنهام February 14, 2023 22:02 إنفانتينو: مونديال الأندية 2025 بمشاركة 32 فريقاً February 14, 2023 22:01 أرباح قياسية للفيفا خلال الفترة بين 2019 - 2022 February 14, 2023 19:31 ليفربول يطالب "يويفا" بالالتزام بالتوصيات February 14, 2023 17:41 سبال يقيل دي روسي ويعيّن أودو مكانه February 14, 2023 17:27 غوارديولا يقدّم اعتذاراً علنياً لجيرارد