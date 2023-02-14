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كرة القدم

أرباح قياسية للفيفا خلال الفترة بين 2019 - 2022

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حقق الاتحاد الدولي لكرة القدم أرباحاً قياسية قدرت بـ 7.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2019 - 2022 وتوقعات بتحقيق إيرادات تقدر بـ 11 مليار دولار خلال الفترة بين 2023 - 2026.

Reuters
الفيفا
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