أرباح قياسية للفيفا خلال الفترة بين 2019 - 2022

من قبل beIN SPORTS February 14, 2023 22:01 حقق الاتحاد الدولي لكرة القدم أرباحاً قياسية قدرت بـ 7.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2019 - 2022 وتوقعات بتحقيق إيرادات تقدر بـ 11 مليار دولار خلال الفترة بين 2023 - 2026.