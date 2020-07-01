أديبايور يرحل سريعا عن ناديه الجديد في باراغواي !

ويقيم المهاجم البالغ عمره 36 عاما في منزله في توغو أغلب فترة الوباء وأعلن النادي أن عودته إلى باراغواي ستتسبب في مشاكل كبيرة تتعلق بالصحة والسلامة.

وقال أولمبيا ”لم يكن بوسع أولمبيا التعامل أيضا مع التكلفة اللوجستية العالية والموقف الاقتصادي الموجود في البلاد“ وأكد النادي أن قرار الانفصال بين الطرفين جاء بالتراضي.

وسبق لأديبايور اللعب في أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وريال مدريد وانضم إلى أولمبيا بشكل مفاجئ في فبراير/شباط لكنه لم يحصل تقريبا على فرصة لترك بصمة بعد توقف المسابقة بسبب الجائحة.