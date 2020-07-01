العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

أديبايور يرحل سريعا عن ناديه الجديد في باراغواي !

من قبل

أعلن نادي أولمبيا من باراغواي رحيل المهاجم إيمانويل أديبايور بعد أقل من خمسة أشهر من انضمامه في ظل المشاكل الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

AFP

ويقيم المهاجم البالغ عمره 36 عاما في منزله في توغو أغلب فترة الوباء وأعلن النادي أن عودته إلى باراغواي ستتسبب في مشاكل كبيرة تتعلق بالصحة والسلامة.

وقال أولمبيا ”لم يكن بوسع أولمبيا التعامل أيضا مع التكلفة اللوجستية العالية والموقف الاقتصادي الموجود في البلاد“ وأكد النادي أن قرار الانفصال بين الطرفين جاء بالتراضي.

وسبق لأديبايور اللعب في أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وريال مدريد وانضم إلى أولمبيا بشكل مفاجئ في فبراير/شباط لكنه لم يحصل تقريبا على فرصة لترك بصمة بعد توقف المسابقة بسبب الجائحة.

إيمانويل أديبايور
السابق الدوري الصيني: تحديد 25 تموز/ي
اقرأ
الدوري الصيني: تحديد 25 تموز/يوليو موعدا لانطلاق الموسم
التالي خمسة ملفات مهتمة باستضافة كأس
اقرأ
خمسة ملفات مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

آخر الأحداث