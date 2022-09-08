أحداث شغب قبل انطلاق مباراة نيس وكولن

قبل وقت قصير من الموعد المحدد، أعلن مذيع الملعب عن تأجيل صفارة البداية. تحدث مرة أخرى ليعلن أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المحلية قد قرروا تأجيل المباراة، على أن يتم تأجيل المباراة نهائيًا عند أول حادثة، كما سمع صحافي من وكالة فرانس برس في المكان.

بدأت الأحداث عندما قام المئات من مشجعي كولن المقنعين، من بين أكثر من 8000 متواجدين في الملعب، بغزو المنصة الرئاسية، للذهاب والاشتباك مع أنصار نيس المتواجدين في المدرج الجنوبي، وفق ما رأوه صحافيو وكالة فرانس برس.

أصيب 11 شخصًا في هذه الاشتباكات العنيفة من الجانبين، من بينهم أحد مناصري كولن الذي سقط من 5 أمتار في المدرجات وتم نقله إلى المستشفى "بشكل عاجل للغاية"، وفق ما أفادت ولاية الأمن قبل أن يعود الهدوء الى المكان.

بعد إعلان باللغة الألمانية يطلب من مشجعي كولن أن يهدؤوا، أخذ قائد نيس البرازيلي دانتي الميكروفون للتحدث إلى جماهير فريقه "نعلم جميعًا أنه لا علاقة لكم بهذا الأمر. أنا أعتمد عليكم وعلى النادي لنتمكن من خوض هذه المباراة".

