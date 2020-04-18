أبواب المنتخب الإيطالي مفتوحة لعودة بالوتيلي

ولم يلعب بالوتيلي مع المنتخب منذ سبتمبر ٢٠١٨ في مواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل بالوتيلي خمسة أهداف في ١٩ مباراة لفريق بريشيا في الدوري الإيطالي هذا الموسم قبل أن يتوقف سبب فيروس كورونا.

وقال مانشيني في مقابلة مع سبورت ميدياسيت : "إذا حصر تفكيره فقط بكرة القدم وفعل ما يجب عليه فعله الأبواب دائما مفتوحة له ولغيره من اللاعبين، ماريو كما غيره لديه خصائص مهمة، لكن الأمر يتوقف عليه"

ومع تأجيل اليوو من ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢١ ستكون الفرصة سانحة أكثر لماريو للعودة إلى المنتخب مع توفر وقت كاف له لإثبات ذاته وإقناع مانشيني.