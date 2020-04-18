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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

أبواب المنتخب الإيطالي مفتوحة لعودة بالوتيلي

أكد مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم روبرتو مانشيني أن أبواب المنتخب دائما مفتوحة لعودة ماريو بالوتيلي للفريق الوطني.

AFP

ولم يلعب بالوتيلي مع المنتخب منذ سبتمبر ٢٠١٨ في مواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل بالوتيلي خمسة أهداف في ١٩ مباراة لفريق بريشيا في الدوري الإيطالي هذا الموسم قبل أن يتوقف سبب فيروس كورونا.

وقال مانشيني في مقابلة مع سبورت ميدياسيت : "إذا حصر تفكيره فقط بكرة القدم وفعل ما يجب عليه فعله الأبواب دائما مفتوحة له ولغيره من اللاعبين، ماريو كما غيره لديه خصائص مهمة، لكن الأمر يتوقف عليه"

ومع تأجيل اليوو من ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢١ ستكون الفرصة سانحة أكثر لماريو للعودة إلى المنتخب مع توفر وقت كاف له لإثبات ذاته وإقناع مانشيني.

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