في الولايات المتحدة، يواجه فيلاديلفيا إيغلز المرشح الأكبر للقب الـسوبر بول غريمه كنساس سيتي تشيفز على ملعب "ستيت فارم" في ولاية أريزونا. مباراة تمتاز بالإثارة في أحداثها، داخل الملعب وخارجه، لما لها من طقوس ٍ خاصة يعيشها الأمريكيون في هذه الليلة.

