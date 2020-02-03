أحمد النفيلي

أقيمت المباراة على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الذي استضاف الحدث الهام للمرة السادسة في تاريخه، وشهدت المواجهة منعطفات كثيرة حيث تقدم في نصفها الأول فريق كانساس سيتي (10-3)، قبل أن ينتفض فورتي ناينرز في النصف الثاني من اللقاء ويقلب الطاولة تماماُ على منافسه، إلا أن تشيفز عاد في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق وحسم الأمور لصالحه بفضل تسجيل لاعبوه 21 نقطة في الربع الأخير من المباراة.

وهو اللقب الثاني لكانساس سيتي تشيفز بعد الأول عام 1970 فيما توقفت ألقاب لسان فرانسيسكو عند خمسة أعوام (1982 – 1985 – 1989 – 1990 – 1995) علماً بأن فريقي بيتسبورغ ستيلرز ونيو إنغلاند باتريوتس هما صاحبا الرقم القياسي للتتويج بالسوبر بول برصيد 6 ألقاب لكل منهما.

سوبر بول 2020 - أحداث المباراة لحظة بلحظة

1.12 . مع تبقي دقيقية تقريباً على نهاية اللقاء، تشيفز يحسم الأمور تماماً ويقبض على اللقب الثاني في تاريخه والأول منذ 50 عاماً بعد إحراز لاعبيه لسبع نقاط إضافية حسمت الأمور تماماً في ربع أخير كان كارثياً على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز

2.44 مع تبقي ثلاث دقائق من عمر اللقاء كانساس سيتي فعل كل ما بوسعه لتحقيق الـTouchdown الحاسم وبالفعل تمكن داميان ويليامز من تحقيق النقاط التاريخية التي قلبت مجريات اللعب تماماً ووضعت تشيفز على أعتاب اللقب الثاني في تاريخه.

6.13 - ست دقائق تقريباً على نهاية اللقاء، تشيفز يستفيق أخيراً بفضل محاولاته الهحومية المتعددة للاختراق من الجانب الأيمن للاقتراب أكثر من تحقيق ست نقاط ثمينة، وبالفعل تمكن ترافيس كيلسي من تسجيل الـTouchdown الثاني لفريقه تلاه إحراز نقطة مصيرية لتصيح النتيجة (20-17) وتشتعل المباراة بشدة قبل نهايتها.

التوتر يدب في دفاعات كانساس سيتي مع نهاية الربع الثالث، ويعاود ماهومز محاولاته الانتحارية للاختراق وتجديد المحاولات الهجومية لفريقه وذلك رغم محاولات مدافعي سان فرانسيسكو وخاصة نيك بوزا لإيقافه دون جدوى.

2.35 - تحول دراماتيكي في الشوط الثالث، ست تمريرات هجومية من قبل فورتي ناينرز انتهت عند رحيم موستيرت الذي أحرز الـTouchdown الثالث في المباراة والثاني لفريقه ثم أحرز غولد النقطة العشرين ليجد سان فرانسيسكو نفسه في وضعية مريحة جداً قبل الدخول في المنعطف الأخير في المباراة.

9:39 - انطلاق الربع الثالث وبداية خاطفة لسان فرانسيسكو فورتي ناينرز الذي نجح في تسجيل "Field goal" بثلاث نقاط جعلته يتقدم (13-10)، روبي غولد نجح في وضع سان فرانسيسكو في المقدمة,

التعادل المثير يحسم نصف المباراة الأول بين الفريقين

5.05 - محاولات فورتي ناينرز تؤتي ثمارها أخيراً واللاعب المستقبل كايل جوزياك ينجح في تحقيق أول Touchdown لفريقه أعقبه بتسديدة ناجحة ليتعادل الفريقان 10-10.

7.00 - سبع دقائق متبقية على نهاية الربع الثاني من المواجهة الكبرى وديبو صامويل لاعب سان فرانسيسكو فورتي ناينرز يعاود تألقه ويستغل سرعته ويركض 39 ياردة بسرعة بالغة ليجدد هجمات فريقه بحثاً عن تحقيق أول Touchdown لفريقه.

9.32 - ثلاث نقاط إضافية لكانساس سيتي تشيفز ليعزز تقدمه إلى 10-3.

انطلاق الربع الثاني من اللقاء - جيمي غارابولو يرتكب خطأ كارثي بتمرير الكرة بالخطأ مضيعاً على فريقه فرصة هجمة هامة، على الجانب الآخر بدا ماهومز الأفضل في اللقاء إلى الآن بفضل محاولاته الهجومية الناجحة المتتالية والتي أنهكت دفاع فورتي ناينرز.

نهاية الربع الأول على وقع تقدم مثير لكانساس سيتي تشيفز

30. 00 - نهاية الربع الأول تشهد انفراجة كبرى لتشيفز الذي نجح في تحقيق أول "Touchdown" ثم أتبعه بتصويبة ليتقدم الفريق (7-3) بفضل تألق باتريك ماهومز الذي أحرز أول نقاطه بعد 9 محاولات هجومية.

3.00 - ثلاث دقائق متبقية على نهاية الربع الأول من المواجهة، كانساس سيتي يسعى لتحقيق أول Touchdown" عن طريق باتريك ماهومز الذي حاول جاهداً اختراق التحصينات الدفاعية إلا أنه اصطدم بالمدافع الصلد جيمي وارد الذي تفوق حتى الآن بإنزلاقين قويين في مواجهة هجوم تشيفز المندفع.

7:57 - سبع دقائق متبقة على نهاية الربع الأول من المباراة وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز يتقدم بأول ثلاث نقاط بعد تسجيله لـ "Field goal".

13.00 - محاولات قوية من سان فرانسيسكو بحثاً عن تسجيل أول النقاط وتألق لافت من اللاعب الصاعد ديبو صامويل الذي انطلق لمسافة 32 ياردة بحثاً عن الانطلاق من الجانب الأيمن إلا أن دفاع كانساس سيتي تشيفز كان بالرمصاد لمحاولة الفريق الأبيض.

الدقيقة الأولى - إجراء القرعة وانطلاق الربع الأول من المباراة

24 دقيقة صمت تكريماً لرحيل كوبي براينت وابنته جيانا قبل انطلاق النسخة 54 من السوبر بول

حديث ما قبل انطلاق المباراة

وتعد مباراة السوبر بول والتي تقام بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية في أول يوم أحد من شهر شباط/فبراير، من أبرز الأحداث الرياضية الأميركية والتي تجتذب ملايين المشاهدين على مستوى العالم وليس على مستوى الجماهير الأميركية فقط، ويمكن القول إنها من أكثر الأحداث الرياضية شهرة ومتابعة على الصعيد العالمي.

ومواجهة فجر الاثنين هي النسخة الرابعة والخمسين بشكل عام والخمسين منذ انطلاق العصر الحديث للعبة والذي أصبحت خلالها تقام تحت مظلة الـ NFL أو الـ National Football League.

كما أن مباراة السوبر بول المرتقبة تسمى أيضاً بالنسخة المئوية كونها تتزامن مع مرور مئة عام على انطلاق لعبة كرة القدم الأميركية والتي بدأت تمارس في الولايات المتحدة عام 1920.

وتأهل إلى سوبر بول 2020 سان فرانسيسكو فورتي ناينرز بوصفه بطلاً لمسابقة الاتحاد الوطني لكرة القدم (NFC) وكانساس سيتي تشيفز بطل مسابقة الاتحاد الأميركي لكرة القدم (AFC).

وأقيمت المباراة على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية وهو الملعب الخاص بفريق ميامي دولفينس والذي تم افتتاحه في السادس عشر من آب/أغسطس عام 1987 ويتسع لحوالي 75 ألف متفرجاً.

حقائق هامة وأرقام مذهلة

• كايلي شانهان المدير الفني لفريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز يبلغ من العمر 40 عاماً وسبق له تدريب العديد من فرق كرة القدم الأميركية مثل أتلانتا فالكونز وكليفلاند براونز وواشنطن ريدسكينز.

• كانساس سيتي تشيفز يدربه أندي ريد البالغ من العمر 61 عاماً وهو أحد أبرز المدربين على ساحة كرة القدم الأميركية حالياً ويأتي في المركز السادس من حيث عدد الانتصارات برصيد 207 فوز في مسيرته التدريبية، وسبق له تدريب عدد من الأندية الكبرى أبرزها فيلاديلفيا إيغلز (1999-2012) وهو مع تشيفز بداية من 2013 وحتى الآن.

• فريق كانساس سيتي تشيفز هذا هو الظهور الثالث له في مواجهة السوبر بول حيث ظهر في الحدث الكبير مرتين سابقتين وتوج باللقب مرة وحيدة عام 1970.

• فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز هو رابع أنجح فريق في السوبر بول على الإطلاق إذ توج باللقب 5 مرات أعوام 1982 – 1985 – 1989 – 1990 – 1995، فيما خسر السوبر بول عام 2013 إضافة إلى اليوم.

• فريقا بيتسبورغ ستيلرز ونيو إنغلاند باتريوتس هما الأنجح والأكثر على الإطلاق في التتويج بالسوبر بول برصيد 6 ألقاب لكل من الفريقين، ويتفوق باتريوتس كونه الأكثر تواجداً في المباراة النهائية برصيد 11 مرة.

• استاد هارد روك سبق له استضافة مواجهة السوبر بول خمس مرات سابقة أعوام (1989 – 1995 – 1999- 2007 – 2010).

• تكلفة الثلاثين ثانية إعلانياً خلال مواجهة السوبر بول الرابعة والخمسين ستبلغ 5.6 مليون دولار أميركي.