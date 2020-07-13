فريق "ريدسكينز" الأميركي يتخلى عن اسمه

وكان النادي، ومقره في العاصمة الأميركية، قد أعلن مطلع تموز/يوليو الحالي أنه يدرس تغيير اسمه، بعد دعوات واسعة لهذا الأمر في أعقاب التظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل المواطن الأسود جورج فلويد بعد توقيفه على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس أواخر أيار/مايو.

وأفاد النادي في بيان الإثنين "اليوم، نعلن أننا سنسحب اسم ريدسكينز والشعار من التداول، إلى حين استكمال هذه المراجعة".

وتابع البيان أن مالك النادي "دان سنايدر والمدرب (رون) ريفيرا يعملان بشكل وثيق على تطوير اسم جديد ومقاربة (للشعار) يعززان موقع نادينا الفخور والغني بالتقاليد، ويلهمان رعاتنا والمشجعين والمجتمع على مدى الأعوام المئة المقبلة".

وصدرت في الفترة الماضية دعوات عدة لدفع النادي الى تغيير اسمه وشعاره، ووضع حد لما يعتبر "إهانة عنصرية".

وكانت شركة "فيدإكس" للشحن الجوي، أبرز الداعين إلى التغيير، وصاحبة التأثير الأكبر لكونها ترتبط معه بعقد قيمته 205 ملايين دولار، لإطلاق اسمها على ملعبه حتى العام 2025.

وأصدرت الشركة بيانا دعت فيه النادي علنا إلى التخلي عن اسمه، بينما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشركة حذرت أيضا من أنها ستمتنع عن دفع المبالغ الباقية المتوجبة في إطار العقد الرعائي بينهما، والمقدرة بأكثر من 40 مليون دولار.

وتأسس النادي عام 1932 تحت اسم بوسطن برايفز، قبل أن يصبح "ريدسكينز" في 1933. وانتقل النادي إلى واشنطن بعد ذلك بأربعة أعوام.