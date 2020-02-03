شاكيرا وجينفر لوبيز تتألقان في السوبر بول من قبل beIN SPORTS February 3, 2020 02:31 2:28 دقيقة شهدت استراحة ما بين الشوطين في النسخة الرابعة والخمسين من مواجهة السوبر بول الكبرى عرضاً غنائياً رائعاً تألقت فيه الفنانة الأميركية الشاملة جينفر لوبيز مع المغنية الكولومبية شاكيرا. لقطات من استعراض منتصف المباراة سوبر بول -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة كانساس سيتي تشيفز يرفع لقبه الأول منذ خمسين عاماً 2:28 دقيقة شاكيرا وجينفر لوبيز تتألقان في السوبر بول 1:34 دقيقة كانساس سيتي تشيفز بطلاً لسوبر بول 2020 7:05 دقيقة الإعلان عن فريق الأساطير في كرة القدم الأميركية 3:19 دقيقة قمة بوردو ومرسيليا تنتهي على واقع البياض 3:31 دقيقة لوكاكو في الموعد وإنتر يعود للانتصارات 5:23 دقيقة برشلونة يتخطى ليفانتي في ليلة تاريخية للواعد فاتي 7:20 دقيقة القرارات التحكيمية في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي 3:16 دقيقة مورينيو ينتقد تقنية الفيديو بعد الفوز على سيتي 4:08 دقيقة توتنهام يصدم مانشستر سيتي وليفربول يقترب من اللقب