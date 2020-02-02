وتعد مباراة السوبر بول والتي تقام بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية في أول يوم أحد من شهر شباط/فبراير، من أبرز الأحداث الرياضية الأميركية والتي تجتذب ملايين المشاهدين على مستوى العالم وليس على مستوى الجماهير الأميركية فقط، ويمكن القول إنها من أكثر الأحداث الرياضية شهرة ومتابعة على الصعيد العالمي.

والنسخة المرتقبة والتي يتأهب الجميع لانطلاقها هي النسخة الرابعة والخمسين بشكل عام والخمسين منذ انطلاق العصر الحديث للعبة والذي أصبحت خلالها تقام تحت مظلة الـ NFL أو الـ National Football League.

ويتبارى على لقب النسخة الحالية من السوبر بول كل من سان فرانسيسكو فورتي ناينرز بطل مسابقة الاتحاد الوطني لكرة القدم ((NFC وكانساس سيتي تشيفز بطل مسابقة الاتحاد الأميركي لكرة القدم (AFC).

وستقام المباراة على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية وهو الملعب الخاص بفريق ميامي دولفينس والذي تم افتتاحه في السادس عشر من آب/أغسطس عام 1987 ويتسع لحوالي 75 ألف متفرجاً.

معلومات البث المباشر

• مواجهة سوبر بول 2020 ستنطلق فجر الأثنين الثالث من شباط/فبراير بتوقيت مكة المكرمة.

• موعدكم مع مباراة سوبر بول 2020 ستكون في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

• ستكونون على موعد مع المباراة الكبرى المرتقبة عبر قناة beIN SPORTS HD1.

• كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مواجهة السوبر بول الكبرى على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

حقائق هامة وأرقام مذهلة

• كايلي شانهان المدير الفني لفريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز يبلغ من العمر 40 عاماً وسبق له تدريب العديد من فرق كرة القدم الأميركية مثل أتلانتا فالكونز وكليفلاند براونز وواشنطن ريدسكينز.

• كانساس سيتي تشيفز يدربه أندي ريد البالغ من العمر 61 عاماً وهو أحد أبرز المدربين على ساحة كرة القدم الأميركية حالياً ويأتي في المركز السادس من حيث عدد الانتصارات برصيد 207 فوز في مسيرته التدريبية، وسبق له تدريب عدد من الأندية الكبرى أبرزها فيلاديلفيا إيغلز (1999-2012) وهو مع تشيفز بداية من 2013 وحتى الآن.

• فريق كانساس سيتي تشيفز هذا هو الظهور الثالث له في مواجهة السوبر بول حيث ظهر في الحدث الكبير مرتين سابقتين وتوج باللقب مرة وحيدة عام 1970.

• فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز هو رابع أنجح فريق في السوبر بول على الإطلاق إذ توج باللقب 5 مرات أعوام 1982 – 1985 – 1989 – 1990 – 1995، فيما خسر السوبر بول مرة وحيدة فقط عام 2013.

• فريقا بيتسبورغ ستيلرز ونيو إنغلاند باتريوتس هما الأنجح والأكثر على الإطلاق في التتويج بالسوبر بول برصيد 6 ألقاب لكل من الفريقين، ويتفوق باتريوتس كونه الأكثر تواجداً في المباراة النهائية برصيد 11 مرة.

• استاد هارد روك سبق له استضافة مواجهة السوبر بول خمس مرات سابقة أعوام (1989 – 1995 – 1999- 2007 – 2010).

• تكلفة الثلاثين ثانية إعلانياً خلال مواجهة السوبر بول الرابعة والخمسين ستبلغ 5.6 مليون دولار أميركي.

• خلال استراحة منتصف وقت المباراة سيكون الجميع على موعد مع حفل موسيقي عالمي تحييه المغنيتان شاكيرا وجينفر لوبيز.