

برادي أعلن في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع توتير أنّه سيغادر النادي الذي أمضى في صفوفه عشرين عاماً متقدّماً بالشكر لكل من دعمه خلال مسيرة مع الفريق امتدت لعقدين من الزمان.

وأكد برايدي (42 عاما) رحيله من دون أن يفصح عن وجهته المقبلة. وأوضح "على الرغم من أن رحلتي ستستكمل في مكان آخر، فإنني أقدر كل ما حققناه وممتن لإنجازات فريقنا المذهلة".

ويعتبر برايدي على نطاق واسع أعظم صانع في تاريخ الدوري الأميركي، ويحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب المباراة النهائية ("سوبر بول") مع ستة تتويجات خلال مسيرته الاحترافية.

كما فاز بلقب أفضل لاعب في "سوبر بول" أربع مرات، واختير أفضل لاعب في الدوري المنتظم ثلاث مرات (2007 و2010 و2017).



