وتتزامن النسخة الرابعة والخمسين من السوبر بول مع مرور مئة عام على بدء ممارسة اللعبة الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع بالمنظمين إلى الإعلان عن فريق المئوية والذي يتكون من أفضل اللاعبين على مدار تاريخ كرة القدم الأميركية