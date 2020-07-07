عقد لعشر سنوات في كرة القدم الأميركية قد يكون الأغلى

وتحدث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي كانساس سيتي تشيفز، كلارك هانت في بيان له، واصفاً التوقيع بأنه "لحظة مهمة" للنادي.

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020

و قال هانت: "منذ انضمامه إلى فريقنا قبل بضع سنوات فقط، تطوّر باتريك ليصبح واحداً من أكثر الرياضيين إنتاجاً في جميع الرياضات".

وأضاف: "من خلال لعبه الديناميكي وشخصيته الملهمة، فهو واحد من أكثر الشخصيات المحبوبة الذين يرتدون زي فريقنا، إنه قائد استثنائي ومندمج في مجتمع كانساس سيتي، ويسرني أنه سيكون عضواً في فريقنا لسنوات عديدة قادمة".

ولم يكشف الفريق عن الشروط المالية، لكن وسائل إعلام أميركية قدرت أن التمديد كان بقيمة 450 مليون دولار، ما قد يجعلها وبحسب التقارير أغلى صفقة في تاريخ الرياضة.