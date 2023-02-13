تشيفس يتغلب على إيغلز ويحرز لقبه الثالث في الـ"سوبر بول"

واللقب هوة الثالث لتشيفس بعد عامي 1970 و2020 علماً بأنه خسر نهائي عام 2021 أيضاً.

وتخطى باتريك ماهومز إصابة في الكاحل ليقود فريقه إلى التتويج واختير أفضل لاعب في المباراة.

وخشي أنصار تشيفس من الأسوأ عندما اصيب ماهومز قبل نهاية الشوط الأول بقليل لكنه تحامل على أوجاعه ليقلب تأخر فريقه بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط الأول إلى فوز بفارق 3 نقاط في نهاية المباراة.

وقال ماهمومز بعد التتويج "قلت قبل المباراة بأن لا شيء سيمنعني من الابتعاد عن الملعب. كنت مدركاً بأن لن أخرج من المباراة على الرغم من أن الإصابة في كاحله ازدادت سوءاً خلال المباراة. سأهتم بهذا الأمر خلال فترة الاستراحة استعداد للموسم الجديد".

واثبت ماهومز الذي توج بلقبه الثاني بأنه خير خليفة لأسطورة كرة القدم الاميركية توم برايدي الذي أحرز اللقب 7 مرات.

Hما نجم ايغلز جايلن هورتس فقال بعد المباراة وبدا محبطاً "أما أن تفوز أو تتعلم. أنا فخور بهذا الفريق. بطبيعة الحال، كان لدينا هدف نريد تحقيقه لكننا لم ننجح في ذلك".

وشهدت الاستراحة بين شوطي المباراة احياء النجمة الشهيرة ريهانا حفلا غنائيا في أول ظهور لها منذ ست سنوات.

وعموما، يشارك ألمع نجوم الغناء في مباراة "سوبر بول" سنوياً وسبق لليدي غاغا وبيونسيه ومادونا وبرينس ورولينغ ستونز أن أحيوا حفلات مماثلة في السنوات السابقة.