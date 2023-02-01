أسطورة كرة القدم الأمريكية توم بريدي يعلن اعتزاله

وقال بريدي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "صباح الخير يا رفاق، سأدخل مباشرة في صلب الموضوع، سأعتزل...نهائيًا".

وتابع في الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء "أعلم أن القرار كان كبيرًا جدًا في المرة الأخيرة، لذلك عندما استيقظت هذا الصباح، قلت لنفسي سأسجّل وأعلمكم أولاً".

وأضاف اللاعب الذي يُعتبر الافضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة "أعتقد أننا نحصل على محاولة اعتزال عاطفية جدًا مرة واحدة فقط، واستخدمت محاولتي العام الماضي. لذا، شكرًا جزيلاً لكم يا رفاق، لكل واحد منكم، على دعمي، لعائلتي، الاصدقاء، الزملاء، الخصوم....شكرًا لأنكم سمحتم لي بأن أعيش حلمي...ما كنتُ لأغيّر شيئًا".