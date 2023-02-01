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كرة القدم الأميركية

أسطورة كرة القدم الأمريكية توم بريدي يعلن اعتزاله

أعلن أسطورة كرة القدم الأمريكية توم بريدي اعتزاله اللعب نهائياً عن 45 عاما وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر ليضع النجم الأمريكي حدا لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

Reuters

وقال بريدي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "صباح الخير يا رفاق، سأدخل مباشرة في صلب الموضوع، سأعتزل...نهائيًا".

وتابع في الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء "أعلم أن القرار كان كبيرًا جدًا في المرة الأخيرة، لذلك عندما استيقظت هذا الصباح، قلت لنفسي سأسجّل وأعلمكم أولاً".

وأضاف اللاعب الذي يُعتبر الافضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة "أعتقد أننا نحصل على محاولة اعتزال عاطفية جدًا مرة واحدة فقط، واستخدمت محاولتي العام الماضي. لذا، شكرًا جزيلاً لكم يا رفاق، لكل واحد منكم، على دعمي، لعائلتي، الاصدقاء، الزملاء، الخصوم....شكرًا لأنكم سمحتم لي بأن أعيش حلمي...ما كنتُ لأغيّر شيئًا".

كرة القدم الأميركية توم بريدي
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