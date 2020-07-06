ويأتي إعلان الرابطة في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن يشهد وصول 11 من الفرق 12 المشاركة في البطولة إلى أكاديمية (آي.ام.جي) في برادنتون بولاية فلوريدا والتي ستقيم بها الفرق وتتدرب وتخوض كل مبارياتها في البطولة.

وقالت الرابطة في بيان ”أي لاعبة تصاب بالفيروس ستبقى قيد العزل الذاتي حتى يتم الوفاء بكل الاجراءات الصحية المتبعة ولن تعود قبل الحصول على موافقة الأطباء“.

وأجريت الاختبارات في الفترة بين 28 يونيو/حزيران والخامس من يوليو/تموز.

وفي أبريل/نيسان الماضي قررت الرابطة تأجيل انطلاق الموسم الذي كان من المفترض أن يجري بين 15 مايو/أيار و20 سبتمبر/أيلول بسبب الجائحة.

وستخوض الفرق 22 مباراة في الدور التمهيدي بدلا من 36 تليها أدوار إقصائية.

ورغم اختصار الموسم فإن جميع اللاعبات سيحصلن على الرواتب والمكافآت كاملة خلال الموسم.