يانيس يقود باكس لتجاوز عقبة ترايل بلايزرز

سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، افضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الموسم الفائت، "تريبل دابل" ليقود فريقه ميلووكي باكس إلى فوز كبير على بورتلاند ترايل بلايزرز 137-129.

ونجح يانيس في تحقيق "تريبل دابل" مع 24 نقطة و19 متابعة و15 تمريرة حاسمة وأضاف زميله إريك بليدسو 30 ليحقق فريقهما الفوز السادس توالياً.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها يانيس في تحقيق "تريبل دابل" هذا الموسم والسادسة عشرة في مسيرته.

وصعد باكس إلى صدارة المجموعة الشرقية مع 12 انتصارًا مقابل 3 هزائم فقط. أما منافساه المباشران بوسطن سلتيكس وميامي هيت فتعرضا للعدد ذاته من الهزائم لكنها حققا عدداً أقل من الانتصارات (11 و10 توالياً).

وأشاد كارميلو أنتوني الذي خاض ثاني مباراة له في صفوف بلايزرز بعد غياب دام قرابة العام عن الملاعب بالنجم اليوناني بقوله "يانيس هو يانيس، إنه منافس قوي. لكني اعتقد بأننا قمنا بعمل جيّد ضده الليلة. على الرغم من تحقيقه "تريبل دابل"، فقد راقبناه بشكل جيد لكنه نجح في ايجاد زملائه الذين نجحوا في الرميات الثلاثية تحديداً".

واعترف يانيس بذلك بقوله "لم أكن فعالاً من الناحية الهجومية كما يجب. في المقابل، حاولت ايجاد زملائي وكانوا في المكان الصحيح ولهذا السبب نجحت في 15 تمريرة حاسمة وبالتالي قمت بنصف العمل وقام زملائي بالنصف الآخر".

وللمفارقة، فان أول مباراة رسمية خاضها يانيس كانت ضد كارميلو أنتوني عندما كان الأخير يدافع عن ألوان نادي نيويورك نيكس في كانون الأول/ديسمبر عام 2013.

وعاد اللاعبان بالذاكرة إلى الوراء وقال يانيس "أتذكر تلك المباراة جيدًا. أما الآن فأنا أخوض موسمي السابع والوقت يمر بسرعة. أشعر بالاثارة عندما أواجهه".

في المقابل قان أنتوني "أتذكره (يانيس) عندما كان يحاول ايجاد أي مركز يناسبه. لقد فرض نفسه الآن".

ونجح باكس في أول سبع رميات له بينها ثلاث ثلاثيات ورد بلايزرز بتسجيله 12 نقطة مقابل 2 فقط لمنافسه لكن ميلووكي أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق مريح (72-58).

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان سي جاي مالكولم مع 37 نقطة و10 تمريرات حاسم و6 متابعات وأضاف كنت بازيمور 22 نقطة في ما سجل أنتوني 18 نقطة مقابل 10 نقاط في مباراته الأولى وقال في هذا الصدد "أشعر براحة أكبر ولا شك بأننا لعبنا بشكل أفضل كمجموعة".

وخاض بورتلاند المباراة في غياب نجمه داميان ليلارد المصاب في ظهره بالاضافة إلى زاك كولينز وحسان وايتسايد.

واستمر تراجع بورتلاند ترايل بلايزرز في الترتيب حيث يحتل حالياً المركز قبل الأخير في المجموعة الغربية مع 5 انتصارات فقط في 16 مباراة.

وفي مباراة أخرى، فاز نيو أورليانز بيليكانز على فينيكس صنز 124-121 .

وفرض براندون اينغرام نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 28 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.