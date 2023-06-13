بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هامان نيانغ عُقد مؤتمر صحفي في متحف قطر الأولمبي والرياضي للوقوف على جاهزية دولة قطر لاستضافة أول كأس عالم لكرة السلة في المنطقة.

المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد الزيارة التفقدية الأولى للوفد إلى قطر، ناقش الجوانب التحضيرية للدولة المستضيفة والخطط الموضوعة لاحتضان الحدث العالمي، حيث أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة نيانغ ثقته بقدرة دولة قطر على تنظيم بطولة عالمية جديدة فريدة واستثنائية امتداداً للنجاحات التي حققتها الدولة عبر استضافة الكثير من البطولات العالمية وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم.

