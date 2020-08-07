وقال إيغور فويسين المتحدث باسم ريد ستار لوكالة فرانس برس "نشعر بحزن عميق للنبأ".

ولم يتمكن النادي من تأكيد سبب الوفاة، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن أوجو أصيب بنوبة قلبية.

ولد أوجو (2,13 م) في لاغوس، وكان لاعب ارتكاز في فريق جامعة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة قبل الانتقال إلى أوروبا لبدء مسيرته الاحترافية.

وبعد فترة قضاها مع فريق زيليزنيك في العاصمة، انتقل إلى العملاق الأوروبي ريد ستار حيث أمضى موسمين، قبل أن يصبح منذ 30 حزيران/يونيو الماضي من دون فريق لكنه كان يتدرب في بلغراد.

وأصدر فريقه السابق بياناً نعى فيه "العملاق المبتهج"، مضيفاً "لقد أثرت الوفاة المفاجئة والصادمة لمايكل أوجو بشكل كبير على الجميع من لاعبين ومدربين وإدارة ناد احتضنه منذ اليوم الأول واعتبره عائلته".

كما قدمت رابطة الدوري الأوروبي "يوروليغ" تعازيها لعائلة أوجو وزملائه ومدربيه "والكثير من المشجعين الذين استمتعوا بأدائه".



