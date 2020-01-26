لقي أسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت حتفه في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، وفق ما أفاد موقع "تي أم زي" الاميركي الاحد، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص.
وأكد مسؤولون في شرطة لوس انجليس أنه ليس هناك ناجون من تحطم المروحية في غرب المدينة.
وأوضح موقع "تي أم زي" ان "براينت كان يسافر مع ثلاثة اشخاص على الاقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت اثر اندلاع حريق"، مشيرا الى ان "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص".
وكان موقع "تي أم زي" أول من نشر الخبر قبل أن تؤكده شيكة "اي أس بي أن" وغيرها من المواقع.
لعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 الى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).
كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الاولمبية مع منتخب بلاده في اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.
وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت.
براينت في سطور
في ما يلي نبذة عن نجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت :
- الاسم: كوبي براينت
- تاريخ الولادة: 23 اب/اغسطس 1978 (38 عاما)
- مكان الميلاد: فيلادلفيا (الولايات المتحدة)
- الطول: 1.98 م الوزن: 96 كلغ
- فريقه: لوس انجليس ليكرز (منذ 1996)
سجله
- لقب الدوري الاميركي 5 مرات اعوام 2000 و2001 و2002 و2009 و2010
- الوصافة مرتين عامي 2004 و2008
- افضل لاعب في الدور العادي موسم 2007-2008
- افضل لاعب في الادوار النهائية عامي 2009 و2010
- افضل مسجل في الدوري في موسمي 2005-2006 (بمعدل 4ر35 نقطة في المباراة الواحدة) و2006-2007 (بمعدل 6ر31 نقطة)
- خاض مباراة النجوم "اول ستارز" 18 مرة
- اختير افضل لاعب في مباراة النجوم 4 مرات اعوام 2002 و2007 و2009 و2011
- اصغر لاعب في التاريخ خاض مباراة اول ستارز، عام 1998 (18 عاما)
- اصغر لاعب في التاريخ تخطى حواجز 20000 و25000 الف و30000 نقطة
- اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل اكثر من 30000 نقطة (33643 نقطة) ونجح في اكثر من 6 الاف تمريرة حاسمة
- صاحب الرقم القياسي في مباراة واحدة: 81 نقطة في سلة تورونتو رابتورز في 22 كانون الثاني/يناير 2006 الالعاب الاولمبية: اللقب عامي 2008 و2012