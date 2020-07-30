هيوستن روكيتس يفوز على سيلتيكس من قبل beIN SPORTS July 30, 2020 14:53 1:29 دقيقة اختتم هيوستن روكيتس مبارياتِه التحضيرية استعداداً لاستئناف دوريّ كرة السلة الأمريكي بفوز كبير على بوسطن سيلتيكس. تقارير إخبارية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هيوستن روكتس -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة شداد يتحدث عن شرط عودة النشاط الرياضي في السودان 1:29 دقيقة هيوستن روكيتس يفوز على سيلتيكس 0:45 دقيقة إيريك غوردون يغيب عن هيوستن روكتس 1:13 دقيقة ليبرون جيمس جاهز لعودة نشاط الـ"NBA" 1:06 دقيقة هل يقام موسم الـ"NBA" الجديد في مكان واحد؟ 3:00 دقيقة "خاتم ذكي" للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا 0:35 دقيقة بيريـشيتش مدرباً جديداً لمنتخب قطر لكرة السلة 0:33 دقيقة (صحف) بايرن ميونيخ حدّد سعر ألكانتارا 1:51 دقيقة جيرو ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في يوليو 0:51 دقيقة أتالانتا يخشى غياب إليتشيتش عن لقاء سان جيرمان