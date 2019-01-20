وقاد هاردن فريقه للفوز 138-134 بعد التمديد في مباراة كان لوس أنجليس قد صنع خلالها فارقاً وصل إلى 21 نقطة. إلى ذلك، مكن بول جورج أوكلاهوما سيتي ثاندر من الفوز في اللحظات الأخيرة على فيلادلفيا سفنتي سيكسيرز 117-115، بينما منح بادي هيلد برمية ثلاثية مع صافرة النهاية، فريقه ساكرامنتو كينغز الفوز على ديترويت بيستونز 103-101.

وواصل هاردن، أفضل لاعب في الموسم الماضي، الأداء اللافت له هذا الموسم، وسجل 48 نقطة في سلة ليكرز، بعدما كان قد سجل 57 و58 نقطة تواليًا في المباراتين الأخيرتين ضد ممفيس غريزليز وبروكلين نتس.

وهي المباراة الـ19 توالياً التي يسجل فيها هاردن 30 نقطة على الأقل.

وعلى رغم هذا الأداء من هاردن، إلا أن فريقه وجد نفسه متأخراً في كل فترات المباراة تقريبًا، إذ هيمن ليكرز الذي لا يزال يفتقد نجمه ليبرون جيمس بسبب الإصابة منذ 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على المجريات من الربع الأول وحتى الثواني الأخيرة من الربع الأخير.

وأنهى ليكرز الربع الأول 39-26 والثاني 25-20، علماً أن الأخير شهد توسع الفارق لصالح ليكرز إلى 21 نقطة. إلا أن هيوستن بدأ بشق طريق العودة في الثالث الذي أنهاه لصالحه 36-22، قبل أن ينهي الربع الأخير 38-34، ويجر المباراة الى الشوط الإضافي بفضل رمية ثلاثية ناجحة من إريك غوردون قبل ثانيتين فقط من صافرة النهاية.

وأنهى هيوستن الشوط الإضافي لصالحه 18-14.

إصابة جديدة في ليكرز



وحقق هاردن 48 نقطة وثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف غوردون 30 نقطة وخمس متابعات وأربع تمريرات.

في المقابل، كان الأفضل في ليكرز كايل كوزما مع 32 نقطة، وأضاف براندون إينغرام 21. إلا أن الفريق الذي لا يزال يفتقد جيمس وراجون روندو بسبب الإصابة، قد يجد نفسه أمام مشكلة إضافية بعدما اضطر لاعبه لونزو بول للخروج في الربع الثالث لإصابة في الكاحل الأيسر.

وأشار مدرب ليكرز لوك والتون الذي طرد من أرض الملعب بسبب اعتراضه على التحكيم، إلى أن معرفة المزيد عن إصابة بول يرتبط بنتائج الفحوص التي يتوقع أن يجريها الأحد.

وحقق هيوستن خامس المنطقة الغربية، فوزه الـ26 مقابل 19 خسارة، بينما تلقى ليكرز تاسع المنطقة نفسها، خسارته الـ22 مقابل 25 فوزاً، علماً بأن الفريق تلقى خسارته الثامنة في 13 مباراة خاضها بغياب جيمس.

جورج ينقذ ثاندر



في المقابل، شهدت مباراة أوكلاهوما ومضيفه فيلادلفيا حماسة حتى الثواني الأخيرة، اذ تمكن جيمي باتلر من منح فريقه التقدم 115-113 بمحاولة من تحت السلة قبل 6,9 ثوان فقط من النهاية، بعد مجهود فردي إثر قطعه تمريرة لنجم ثاندر راسل وستبروك.

لكن بول جورج أنقذ فريقه بتسجيله رمية ثلاثية ناجحة قبل خمس ثوان من النهاية، منحته التقدم 116-115، علماً بأنه حصل خلال المحاولة على خطأ أيضًا (من باتلر نفسه)، وسجل رميته الحرة بنجاح ضمِنَ الفوز.

وكان ثاندر المسيطر الأكبر على المباراة، وتمكن خلالها من تحقيق فارق وصل إلى 16 نقطة في الربع الأول. الا أن فيلادلفيا قلص الفارق لاسيما في الربع الأخير، قبل أن يتمكن جورج من تأمين الفوز لفريقه.

وأنهى جورج المباراة مع 31 نقطة وست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بينما أضاف وستبروك 21 نقطة و10 متابعات وست تمريرات. في المقابل، كان الأفضل في صفوف فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد مع 31 نقطة وثماني متابعات وست تمريرات، وأضاف باتلر 18 نقطة.

وحقق أوكلاهوما ثالث ترتيب المنطقة الغربية، فوزه الـ27 مقابل 18 خسارة، بينما تلقى فيلادلفيا رابع ترتيب الشرقية خسارته الـ17 مقابل 30.

وفي مباراة لم تخلُ من الإثارة أيضاً، كبّد ساكرامنتو كينغز ديترويت بيستونز خسارة بفارق نقطتين 103-101.

ويدين كينغز بالفوز إلى لاعبه بادي هيلد الذي كان أفضل مسجل له مع 35 نقطة، منها رمية ثلاثية ناجحة مع صافرة النهاية تماماً، قام بها بعدما انسل من بين ثلاثة من لاعبي ديترويت، وسط ذهول مشجعي المضيف.

وكان بيستونز الأفضل في معظم فترات المباراة، وتمكن من توسيع الفارق أحياناً إلى 14 نقطة، إلا أنه تلقى في المباراة التي كان أفضل مسجل خلالها لاعبه بلايك غريفين (38 نقطة)، خسارته الـ25 مقابل 20 فوزاً، بينما حقق ساكرامنتو الخسارة الـ22 له مقابل 24 فوز .

وفي أبرز المباريات المتبقية السبت، فاز ميلووكي باكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية على مضيفه أورلاندو ماجيك 118-108، بينما تفوق تورونتو رابتورز ثاني الشرقية على ضيفه ممفيس غريزليز 119-90.

كما فاز دنفر ناغتس على كليفلاند كافالييرز 124 - 102، وبوسطن سلتيكس على أتلانتا هوكس 113-105، وميامي هيت على شيكاغو بولز 117-103، وإنديانا بايسرز على دالاس مافريكس 111 - 99، وتشارلوت هورنتس على فينيكس صنز 135 - 115.



