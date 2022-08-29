المنتخب النيوزيلندي أحكم قبضته على مجريات اللقاء منذ البداية، لينهي النصف الأول متقدماً باثنتين وخمسين نقطة لأربع وثلاثين، وتواصلت سيطرة الـ "تول بلاكس" في النصف الثاني بثمان وأربعين نقطة لثمان وثلاثين، ليحافظوا على سجلهم خالياً من الخسارة، ويحققوا فوزا جديدا ضمنوا على إثره مشاركتهم في كأس العالم.

خسارة السعودية أمام الفلبين

منتخب نيوزيلندا ضمن تأهله بعد أن خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الفلبيني 46-84.

المنتخب الفليبيني فرض أفضليته على المواجهة منذ البداية لينهي النصف الأول متقدما بفارق تسع نقاط، وبفضل جهود نجم NBA جوردان كلاركسون واصل المنتخب الفلبيني أفضليته لينهي المباراة بسهولة على فارق ثمان وثلاثين نقطة ملحقا بالتالي الخسارة الثانية تواليا بالأخضر السعودي في هذه النافذة.

أستراليا تواصل انتصاراتها

وضمن منافسات المجموعة السادسة، حافظ المنتخب الأسترالي على سجله خاليا من الهزائم بفوزه على إيران 98-68 وينتظر فوز البحرين على الصين لضمان التأهل.

خسارة البحرين أمام الصين

هذا وانقاد منتخب البحرين للخسارة أمام نظيره الصيني 67 -80

منتخب الصين فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، وأنهى الرّبع الأوّل لمصلحته بخمس وعشرين نقطة لإحدى عشرة.

وانتفض منتخب البحرين في الرّبع الثاني، ليقلّص الفارق في نهايتـِه إلى تسع نقاط.

قبل أن يَستعيد منتخب الصين أفضليّتـَه في الربع الثالث، ويرفع الفارق في نهايته إلى ستّ عشرة نقطة، ورغم محاولات منتخب البحرين في العودة إلى أجواء المباراة، إلاّ أنّ النتيجة بقيت لمصلحة منتخب الصين بفارق ِ ثلاث عشرة نقطة.

