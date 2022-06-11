نادي بيروت يتوّج بلقب بطولة لبنان لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه من قبل beIN SPORTS June 11, 2022 14:59 3:11 دقيقة تُوّج نادي بيروت بلقب بطولة لبنان لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في المباراة السابعة والحاسمة من السلسلة النهائية على النادي الرياضي بنتيجة 79-62. تقارير إخبارية كرة السلة نادي بيروت بطولة لبنان لكرة السلة النادي الرياضي -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 0:44 دقيقة باوتيستا يفوز بالسباق الأول لجائزة إيميليا رومانيا 1:05 دقيقة وود يشيد بملاعب قطر ويتحدث عن لقاء كوستاريكا 1:12 دقيقة الأهلي يواصل التقاضي أمام المحكمة الرياضية 0:31 دقيقة منتخب فلسطين يقترب من التأهل لكأس آسيا 0:51 دقيقة بابلو ميلاد متفائل رغم قرار الفيفا 0:28 دقيقة جلال سيشرف على تدريب منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية 3:20 دقيقة ملتقى للتشجيع على العمل التطوعي أثناء المونديال 3:35 دقيقة هل أثرت الأحداث الجارية على الكرة الروسية محلياً؟ 3:11 دقيقة نادي بيروت يتوّج بلقب بطولة لبنان لكرة السلة