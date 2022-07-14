ميلووكي دخل المباراة بقوةٍ وتمكن من التقدم في الربع الأول بفارق ثلاث نقاط بإحدى وعشرين نقطة مقابل ثماني عشرة ورغمَ محاولات مينيسوتا للعودة في النتيجة إلا أنّ ميلووكي أنهى النصف الأول لصالحه قبل أن يُواصل التألق ويحسِمَ المباراة لصالحه.