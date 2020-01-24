وفي صالة AccorHotels Arena بباريس، تقدم شارلوت هورنيتس على باكس في الربع الأول 31 -24 لكن بعد ذلك أخذ ميلووكي بزمام المباراة وسيطر على بقية الأرباع 26-24 و28 – 23 و38 -25.

وفشل ماليك مونك، أفضل لاعب في المباراة بتحقيقه لـ31 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في قيادة فريقه شارلوت هورنيتس للفوز على ميلووكي باكس الذي تميز في صفوفه النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي نجح في تحقيق 30 نقطة مع 16 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

ويحتل باكس صدارة المنطقة الشرقية بـ40 فوزاً و6 هزائم فيما يأتي شارلوت هورنيتس في المركز 12 بـ15 فوزاً و31 هزيمة.

وكانت هذه المباراة الأولى لميلووكي باكس في فرنسا، بينما تعدّ هذه المباراة الثانية لفريق شارلوت هورنيتس في العاصمة الفرنسية، حيث سبق أن لعب مباراة هناك في الموسم التمهيدي عام 1994 ضد غولدن ستيت ووريورز.

وكانت beIN SPORTS، القناة الرياضية العالمية وشريك البث الرسمي لرابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) قد بثت المباراة مباشرة من AccorHotels Arena في باريس على قناتها المجانية المفتوحة للملايين من عشاق كرة السلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالإضافة إلى المباريات، ستضم أحداث الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في باريس 2020 والتي تقدمها beIN SPORTS مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية مع الجمهور، والمبادرات المجتمعية، وبرامج كرة السلة للناشئين مما سينقل تجربة الدوري الأمريكي للمحترفين إلى عشاقها في باريس.

وفي الولايات المتحدة، حقق النجم كواهي لينارد أول "تريبل دابل" في مسيرته الزاخرة خلال فوز فريقه لوس آنجليس كليبرز على مضيفه ميامي هيت 122-117.



سجل لينارد الذي اختير الخميس في مباراة "كل النجوم" للمرة الرابعة 33 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.



وللمباراة السابعة توالياً، نجح لينارد المتوج الموسم الماضي مع توروتنو رابتورز باللقب، بتسجيل 30 نقطة أو أكثر.



وفي الربع الثالث المؤثر، سجل لينارد 17 نقطة فقلب كليبرز تأخره من 6 نقاط الى تقدم بفارق 15 نقطة، علماً أن تأخر كليبرز، وصيف المنطقة الغربية، وصل إلى 15 نقطة في الربع الأول.



وأضاف لاندري شاميت 22 نقطة للفائز بينها 6 ثلاثيات، فيما كان جيمي باتلر أفضل مسجل لدى ميامي مع 20 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، قبل خروجه مصابا بكاحله في الربع الاخير.



وهذه خسارة نادرة على أرض ميامي هيت الذي استهل المباراة وبرصيده هزيمة واحدة من أصل 21 مباراة في ملعبه هذا الموسم، كانت أمام ليكرز الفريق الثاني في لوس أنجليس في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وفي نيو أورليانز سجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 27 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، ليقود دنفر ناغتس إلى الفوز على بيليكانز 113-106.



وأخمد يوكيتش فورة اللاعب الصاعد والعائد من إصابة زايون وليامسون صاحب 15 نقطة في 21 دقيقة، وذلك بعد تسجيله 22 نقطة في مباراته الأولى إثر عودته المنتظرة والتي خسرها فريقه أم سان أنتونيو سبيرز.



علق مدرب بيليكانز ألفن جنتري على الوقت المحدود لوليامسون على ارض الملعب "لا خطب في ما نقوم به. اسمع كل يوم اني أغبى مدرب في العالم +لماذا أخرج الشاب في آخر خمس دقائق؟+ سأتعايش مع ذلك مدركاً بأني أقوم بالعمل الصحيح".



وكان وليامسون (19 عاماً) الخيار الأول في "درافت" الموسم، وينظر إلى اللاعب السابق لجامعة ديوك على أنه من المواهب التي يتوقع لها مستقبل باهر في اللعبة، لكن اللاعب الشاب لم يتمكن من خوض أيّ مباراة رسمية في الدوري، إذ تعرض قبل أيام من انطلاقه لإصابة في الركبة اليمنى خلال مباراة تحضيرية ضد سبيرز.



وخضع وليامسون (1,98 م و129 كلغ) الذي يشبهه الجميع بـ"الملك" ليبرون جيمس، لعملية جراحية وعاد إلى التمارين الأسبوع الماضي.



قال وليامسون: "أنا هنا لأقوم بكل شيء من أجل فوز فريقي. لن أبرر فقد تفوقوا علينا في المرتدات".



وحقق الموزع راسل وستبروك أعلى رصيد له هذا الموسم مسجلاً 45 نقطة لهيوستن روكتس خلال فوزه على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 131-124.



وبرز وستبروك في النصف الثاني من المباراة حيث سجل 27 من نقاطه، فيما اكتفى زميله النجم جيمس هاردن بـ12 نقطة وكان الدومينيكاني كارل انتوني تاونز الافضل لدى الخاسر مع 30 نقطة و12 متابعة.