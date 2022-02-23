موناكو يفوز على أونيكس كازان من قبل beIN SPORTS February 23, 2022 15:03 0:48 دقيقة قاد مايك جيمس فريقَه موناكو الفرنسي للانتصار على ضيفه أونيكس كازان الروسي 79 – 76 في لقاء مؤجل من الجولة العشرين في الدوري الأوروبي لكرة السلة. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي لكرة السلة -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة أفعى تقتحم مباراة في دوري غواتيمالا لكرة القدم 0:48 دقيقة موناكو يفوز على أونيكس كازان 2:30 دقيقة ميسي سعيد في سان جيرمان ويريد الاستمرار مع الفريق 1:32 دقيقة إريكسن يسعى للاستمتاع بممارسة كرة القدم 1:15 دقيقة موراتا يُشيد بأداء فياريال 0:59 دقيقة باريخو: "قدّمنا مباراة جيدة" 2:11 دقيقة توخيل: كان من الضروري أن نكون أقوياء ذهنيا وبدنيا 1:31 دقيقة هافيرتس: كنا نعرف أن المهمة ستكون صعبة 2:57 دقيقة فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس 0:28 دقيقة روبليف يشقّ طريقه بنجاح في بطولة دبي المفتوحة