منتخب كوت ديفوار أمسك بزمام المواجهة في البداية وأنهى ربعَها الأول متقدماً بفارق عشرِ نقاط، قبل أن يشهدَ الربعُ الثاني صحوةً لمنتخب الرأس الأخضر الذي عاد في النتيجة لينهي النصف الأول متقدماً بفارق اثنتي عشرة نقطة.

وعلى المنوال ذاته أكمل منتخب الرأس الأخضر النصف الثاني من المواجهة مستغلا ً أخطاء الخصم ليحسم اللقاء لمصلحته بفارق خمس عشرة نقطة ومعَه بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب منتخب جنوب السودان على نظيره المصري بنتيجة 97-77 وذلك بعد أن كانا قد ضمنا تأهلَهما سلفاً.

النصف الأول من المواجهة كان مُتكافئًا بين المنتخبين قبل أن ينهيه المنتخب المصري بفارق سبع نقاط بعد أن كان مُتأخرا في الربع الأول، لكنَّ منتخبَ جنوب السودان استطاعَ أن يؤكد نهجَه الهجومي في النصف الثاني من المباراة ليحسمَها لفائدته بفارق ٍ مريح بلغ عشرين نقطة.

