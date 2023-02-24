واستفاد "صقور الأردن" من خسارة السعودية أمام نيوزيلندا 63-110 في وقت باكر الجمعة، ليخطف بطاقة التأهل الأخيرة عن المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة في المركز الرابع، خلف لبنان ونيوزيلندا (16 نقطة كل منهما) والفيليبين (15).

وبقي المنتخب السعودي خامساً برصيد 11 نقطة، والهند بالمركز السادس مع 8 نقاط وكلاهما فقد رسميًا فرصته بالتأهل.

ويسعى منتخب الأردن بقيادة مدربه الوطني وسام الصوص لتحقيق فوز معنوي على الهند في مدينة بنغالور في وقت لاحق الجمعة لتحسين رصيده وتصنيفه الدولي قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2023 التي ستقام باستضافة مشتركة لثلاث دول هي الفيليبين واليابان وإندونيسيا بين 25 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر.

ومن المقرر إجراء القرعة في العاصمة الفيلبينية مانيلا في 29 نيسان/أبريل المقبل.

وسبق للأردن المشاركة في نهائيات كأس العالم مرتين، في تركيا 2010 والصين 2019.

