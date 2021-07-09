أوغندا التي لم تخض سوى ثلاث مباريات في التصفيات حتى الآن دخلت المواجهة بقوة وتقدمت في الربع الأول بعشرين نقطة لعشر نقاط، ورغم تقليص المغرب الفارق في الربع الثاني إلا أن الضيوف تمكنوا من تعميق الفارق مجدداً في الربع الثالث، ووسّعوه في النهاية إلى اثنتي عشرة نقطة، لترافق بذلك أوغندا مصر إلى النهائيات وتذهب البطاقة الثالثة في المجموعة لكاب فيردي.

