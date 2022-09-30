المنتخب الأميركي الأكثر تتويجاً بلقب البطولة بعشرة ألقاب، تمكن من تحقيق أفضلية واضحة على مجريات اللقاء ومنذ بدايته، بفضل مجهود جماعي من سيدات أميركا، حيث سجلت أربع لاعبات عشر نقاط أو أكثر، وكانت أفضل مسجلة هي بريانا ستيوارت بخمس عشرة نقطة، لتسهم بقيادة حامل اللقب للمباراة النهائية في أستراليا وبفارق كبير وصل إلى أربعين نقطة.

وستواجه أميركا في النهائي الصين التي تأهلت بتخطيها عقبة أستراليا وصيفة النسخة الماضية بإحدى وستين نقطة لتسع وخمسين.

المستوى بين المنتخبين كان متقارباً إلى حد ما لكن الصين بدأت بتحقيق الفارق بداية من الربع الثاني وكانت أفضل مسجلة لدى الصين هي هان شو بتسع عشرة نقطة لتسهم بقيادة منتخب بلادها لأول نهائي منذ نسخة أربعة وتسعين.

