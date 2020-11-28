التكافؤ في الأداء والنتيجة كان عنوان الرّبع الأوّل من المواجهة، لينتهي بالتعادل بخمس عشرة نقطة لكلّ منهما.

السّيناريو ذاتـُه تواصل في الرّبع الثاني، مع أفضليّة طفيفة للمنتخب الأوغندي الذي أنهى الشّوط الأوّل متقدّما بأربعين نقطة نظير ثمان وثلاثين، قبل أن يرفع َ الفارقَ إلى عشر نقاط مع نهايةِ الرّبع الثالث.

ورغم إصرار المغاربة للعودة في المباراة خلال الرّبع الأخير، فإنّ الكلمة الأخيرة آلت للمنتخب الأوغندي، ليَحسم اللّقاء بفارق أربع نقاط، محقّقا فوزَه الأوّل.

بالمقابل تكبّد منتخب المغرب الخسارة الثانية.

