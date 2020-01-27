لا تزال المشاعر متقدة الاثنين في الولايات المتحدة غداة الموت المأساوي لأسطورة كرة السلة كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لمعرفة الأسباب في ضواحي مدينة لوس انجليس.

فبعد تغريدتي الرئيس الاميركي دونالد ترامب وسلفه في البيت الابيض بارك اوباما والعديد من الملايين حول العالم، تواصلت الرسائل تخليدا لذكرى هذا النجم الذي طبع كرة السلة الاميركية بطابعه الخاص وتوج بطلا للدوري الاميركي للمحترفين في صفوف لوس انجليس ليكرز.

وكتب ايقونة الكرة الانكليزية ديفيد بيكهام الذي دأب على مشاهدة مباريات لوس انجليس ليكرز عندما كان لاعبا في صفوف لوس انجليس غالاكسي في نهاية مسيرته على حسابه على انستغرام "احتجت الى ساعات كثيرة لكي أجد ماذا اكتب ولا أعتقد بأن كلماتي ستكون كافية لشرح مشاعري تجاه الرحيل المأساوي لكوبي".

وفي الوقت الذي تعيش الولايات المتحدة وتحديدا لوس انجليس حزنا عميقا تجاه رحيل الاسطورة، فإن المحققين شرعوا في عملهم لمعرفة ظروف المأساة التي دفع ثمنها بالاضافة الى براينت (41) وابنته جانينا (13 عاما)، سبعة اشخاص اخرين بينهم قائد الطائرة.

وكشف قائد الشرطة في لوس انجليس اليكس فيلانويفا بأن التحقيقات قد "تستغرق وقتا" مناشدا أنصار اللاعب بعدم التوجه الى مكان سقوط الطائرة لأن الوصول الى تلال كالاباساس وعر للغاية.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) الاحد في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

"الألم والمجد"

وفي فرنسا، حيث عاش براينت لفترة وجيزة أيضا عندما كان مراهقا، كرست صحيفة "ليكيب" الرياضية تسع صفحات لموت النجم، أسفل صورة لبراينت ومن خلفه الأفق الباريسية.

واستذكرت "ليكيب" تصريحا لبراينت أدلى به للصحيفة عام 2017 قال فيه بأن "كرة السلة وحدها لا تحدد شخصيتي".

وتحدثت "ماركا"، الصحيفة الرياضية الأكثر شعبية في إسبانيا، عن "الألم والمجد" بعد مصرع براينت، فيما كتب روي وارد في صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية: "يُنهَكُ معظم اللاعبين من ماراتون الدوري الاميركي للمحترفين أو يستنفذون طاقاتهم بسبب 82 مباراة، بالإضافة إلى الأدوار الإقصائية +بلاي أوف+، سنة بعد سنة"، مستطردا بأن كوبي كان أحد النادرين الذين خالفوا القاعدة لأنه "عمل على نفسه حتى يتمكن من الوقوف في كل رحلة على الطريق (مباراة خارج ملعب فريقه)، كل إصابة، كل صافرة استهجان، كل تسديدة خاطئة وكل خسارة".

وعلى الرغم من انشغال البلاد بوباء كورونا القاتل الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء البلاد، أحدث مصرع براينت صدمة كبيرة جدا في الصين، العاشقة لكرة السلة وحيث يحظى نجم ليكرز السابق بمكانة خاصة جدا.

فقد شارك وسم "كوبي مات" أكثر من 1,2 مليار مرة على شبكة "ويبو" الاجتماعية الموازية لتويتر، ونشرت أكثر من مليون رسالة بعد ساعات قليلة من إعلان وفاته.

وكتب أحد مستخدمي الإنترنت الصينيين "كوبي ليس لاعب كرة سلة، إنه مدرب حياتي"، فيما رفض آخر تصديق خبر وفاة مثاله الأعلى، كاتبا أن الخبر "+مزيف+، +مزيف+، لا أستطيع أن أصدق ذلك".

وفي رسالته الأخيرة المنشورة في حسابه على موقع "ويبو"، أرسل براينت تمنياته لمشجعيه الصينيين بمناسبة السنة القمرية الجديدة، قائلا "أتمنى لكم السعادة والصحة والسحر الداخلي لمزيد من النجاح في عام الجرذ" بحسب تقويم الأبراج في الصين.

"لا تراجيديا"

وعم الحزن القارة الأوروبية بنفس القدر، لاسيما في إيطاليا حيث قضى براينت جزءا من طفولته بصحبة والده الذي كان محترفا هناك.

وخرجت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" بعنوان "لا تراجيديا"، أي المأساة بالإيطالية، مذكرة بقدرة براينت على "تحدث الإيطالية بطلاقة" أثناء إقامته في البلاد.

ونشرت الصحيفة أيضا مقطع فيديو لبراينت أيام الصغر يلعب كرة السلة في بيستويا، توسكانا.

وبدورها، استذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عشق براينت لإيطاليا وكرة القدم حيث كان من مشجعي نادي ميلان، بحسب ما أكد مؤخرا بالقول "كررت دائما، إنه إذا تم قطع يدي اليسري، فدمي سيكون باللونين الأسود والأحمر (لونا ميلان)، أما إذا قطعت يدي اليمنى فالدم سيكون باللونين الأصفر والأورجواني (ليكرز)".

ونقلت "كورييري ديلو سبورت" عن أسطورة روما والمنتخب الإيطالي لكرة القدم فرانشيسكو توتي قوله أنه كان "شرفا لي أن أتعرف على البطل الأميركي"، فيما علق نجم نادي ميلان ويوفنتوس السابق أندريا بيرلو على خبر رحيل براينت، بالقول "كنت مثالا يحتذى به لجيلنا، أرقد بسلام أيها الأسطورة".

وأعرب نجم يوفنتوس الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حزنه الكبير "لسماعي هذا الخبر المفجع عن موت كوبي وابنته جيانا. كوبي كان أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين. أتوجه بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه ولعائلات جميع الذي خسروا حياتهم في الحادث".

ومن جهته، أعرب قائد برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حزنه العميق، قائلا "افتقد الى الكلمات... كل أفكارنا مع عائلة كوبي وأصدقائه. كان من دواعي سروري التعرف اليه وأن أتشارك معه لحظات جميلة. إنه نابغة...".

أما زميله السابق في النادي الكاتالوني الإسباني أندريس إنييستا، فاعتبر رحيل براينت "فاجعة... يا له من خبر محزن. أفكاري وصلواتي معك ومع عائلتك. ارقد بسلام كوبي".

وكتب ايقونة الكرة الانكليزية ديفيد بيكهام الذي دأب على مشاهدة مباريات لوس انجليس ليكرز عندما كان لاعبا في صفوف لوس انجليس غالاكسي في نهاية مسيرته على حسابه على انستغرام "احتجت الى ساعات كثيرة لكي اجد ماذا اكتب ولا اعتقد بأن كلماتي ستكون كافية لشرح مشاعري تجاه الرحيل المأساوي لكوبي".

سوء رؤية

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى التحقيق وتناولتها الصحف الأميركية، فإن بيانات الرحلة اشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة الهيليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 متراً عن الأرض قبل ان تشتعل فيها النيران.

وقالت الوكالة الاميركية المخولة أمن المواصلات بأنها انتدبت فريقه مؤلفا من 18 شخصا للمشاركة في التحقيقات الى جانب المسؤولين عن حركة الطيران في الولايات المتحدة.

ويرجح الخبراء والسلطات المسؤولة نظرية سوء الطقس أكثر منه عطل فني.

واشارت شرطة لوس انجليس في اتصال اجرته وكالة "فرانس برس" بأن سوء الرؤية اجبرت جميع طائرات الهليكوبتر التابعة لها ان تبقى جاثمة على ارض المطار صباح الحادثة ولم تتحرك الا في فترة بعد الظهر لدى انقشاع الرؤية.

وبحسب جمعية "ايلاند اكسبرس" المحلية لمشغلي طائرات الهيلكوبتر في المنطقة، التي اعتادت نقل المشاهير في منطقة لوس انجليس "كان الأمن اولوية بالنسبة اليها دائما".

وكان براينت من أبرز لاعبي كرة السلة الذين انجبتهم الملاعب الاميركية وهو أحد سبعة لاعبين تخطوا حاجز الـ30 الف نقطة في مسيرتهم، كما طوق عنقه بالذهبية الاولمبية مرتين عامي 2008 و2012.

ولا يزال أنصار كوبي يتوافدون الى ملعب ستايبلز سنتر الخاص بنادي لوس انجليس ليكرز والذي سيكون مسرحا لمباراة دربي المدينة ضد لوس انجليس كليبرز الثلاثاء ضمن الدوري المحلي.

وحتى اليوم الاثنين، لم يصدر عن خليفة كوبي براينت في صفوف ليكرز ليبرون جيمس أي رد فعل تجاه رحيل ايقونة كرة السلة.

وكان جيمس تخطى كوبي ليصبح ثالث افضل مسجل في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين السبت الماضي فسارع الاول الى تهنئته على انجازه وقال على حسابه على موقع تويتر "تابع قيادة اللعبة الى الامام. كل الاحترام يا اخي".

كانت تلك التغريدة الاخيرة لكوبي قبل أن يلقى حتفه في حادث الطائرة بعدها بساعات قليلة.