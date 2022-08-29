مصر تنقاد للخسارة أمام جنوب السودان من قبل beIN SPORTS August 29, 2022 11:15 0:37 دقيقة انقادت مصر للخسارة أمام جنوب السودان بنتيجة 65-85 ضمن المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة. تقارير إخبارية منتخب مصر لكرة السلة -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة المنتخب اللبناني يتأهل إلى كأس العالم لكرة السلة 0:49 دقيقة اللجنة العليا ستطلق برنامجاً توجيهياً للمتطوعين 3:42 دقيقة 20 ألف متطوع للمساهمة في تنظيم المونديال 1:24 دقيقة إنفانتينو يوضح سبب تقديم مباراة افتتاح المونديال 0:47 دقيقة تونس تتغلب على الكونغو الديمقراطية 2:50 دقيقة مجلس إدارة الأهلي يتفق على قرار رحيل سواريش 0:33 دقيقة البرازيلي أنتوني على أعتاب الانضمام ليونايتد 0:37 دقيقة مصر تنقاد للخسارة أمام جنوب السودان 0:33 دقيقة بوغبا يكشف عن استهدافه من قبل عصابة منظمة 7:06 دقيقة تشويق اللحظات الأخيرة في مباراة إسبانيول والريال