سيدات مصر فرضن السيطرة منذ البداية حيث انتهى النصف الأول من اللقاء بفارق 14 نقطة لصالحهن ثم تواصلت أفضلية المنتخب المصري الواضحة في نصف المباراة الثاني لتنتهي المواجهة بفارق كبير بلغ 49 نقطة.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني في ربع النهائي.