لماذا تحطّمت طائرة الأسطورة كوبي براينت ؟ January 29, 2020 08:10 1:34 دقيقة بعدما استفاق العالم من صدمة رحيل كوبي براينت، بدأت الفرضيات حول أسباب تحطم المروحية التي كانت تقله تظهر إلى الواجهة، أبرز هذه الفرضيات نتعرف عليها في التقرير التالي. تقارير إخبارية كوبي براينت -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة هزيمة برشلونة تفتح جدلا حول طريقة لعب الفريق 0:45 دقيقة تييم يطيح بـ"الماتادور الإسباني" نادال من أستراليا 2:20 دقيقة أتليتيكو يواصل التراجع والضغوط تتزايد على سيميوني 0:43 دقيقة نقل مباريات إلى خارج الصين بسبب فيروس كورونا 0:38 دقيقة أستراليا تحتجز فريق كرة قدم نسائي من الصين ! 2:28 دقيقة التعرف على جثة كوبي براينت 1:38 دقيقة ميلووكي يعزّز صدارته في يوم تأجيل قمة ليكرز-كليبرز 1:15 دقيقة هاليب دون عناء إلى نصف نهائي أستراليا 1:36 دقيقة زفيريف يبلغ أول نصف نهائي في "الغراند سلام" 4:23 دقيقة هل سينتقل رودريغو مورينو إلى برشلونة ؟