لم تكن مباراة لوس أنجليس ليكرز التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "ستايبلس سنتر" ضمن الدوري الأميركي للمحترفين كسابقاتها، إذ خصصت لتكريم مهيب لأسطورة الفريق الراحل كوبي براينت حيث كان تأكيد أن ذكراه ستخلد للأبد في أجواء سادها الحزن وذرف الدموع.

قضى براينت (41 عامًا) الذي أمضى 20 موسماً مع ليكرز وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات، مع ابنته جيانا (13 عاماً) وسبعة أشخاص آخرين في تحطم مروحية الأحد الماضي في كالاباساس، مدينة لوس أنجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.

وخاض ليكرز مباراته الأولى بعد تلك الحادثة امام بورتلاند ترايل بلايزرز بعدما أرجئت المواجهة التي كانت مقررة أمام جاره في المدينة كليبيرز الثلاثاء الماضي.

وقد وضع على كل مقعد في الملعب الذي يتسع لما بقارب العشرين ألف متفرج قميص براينت تحمل القميص رقم 24 أو 8 الذي ارتداه كوبي في أول مسيرته، وخصص مقعدان فارغان على جانب الملعب وضع عليهما باقتان من الورود تكريما لبراينت وابنته.

فيما تم تشكيل بالورد الأصفر مجسمّين كبيرين للرقمين 24 و8 وتم وضعهما في منتصف الملعب.

وقام بعدها النادي بعرض فيديوهات لبراينت على الشاشات العملاقة في الملعب تضمنت مقابلات ولقطات له خلال مسيرته مع الفريق وسلات وصور مع العائلة، فيما عزف بين هونغ ابن مدينة لوس انجليس تزامناً على التشيلو وسط أجواء مؤثرة جداً.

وبعد فترة صمت 24,2 ثانية (24 رقم براينت و2 رقم ابنته جيانا في فريق مامبا)، أنشدت فرقة "بويز تو مان" من فيلاديلفيا مسقط رأس كوبي أغنية "ذي ستار سبانغيلد بانير" حيث اغرورقت عيون نجم الفريق وصديق براينت لييرون جيمس بالدموع.

وكان بعدها دور جيمس للتوجه إلى الجماهير بكلمة من القلب بعدما ذكر أسماء الأشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم قائلاً "أول ما يخطر في بالي، هي العائلة. وأنا أنظر في أرجاء الملعب، جميعنا حزينون، جميعنا متألمون وجميعنا مكسورو القلب. عندما نمر بأوقات مماثلة، أفضل ما يمكنك القيام هو أن تتكئ على أكتاف أعضاء عائلتك".

وتابع جيمس الذي انتقل إلى ليكرز عام 2018 "هذه احتفالية بعشرين سنة من الدم، العرق، الدموع، الجسم المكسور، النهوض، الانكسار، الساعات التي لا تعد ولا تحصى والتصميم الذي بذله ليكون عظيماً قدر المستطاع".

وأردف "الليلة نحتفل بالطفل الذي جاء الى هنا عن عمر 18 عاماً، واعتزل عن عمر 38 وأصبح أفضل أب عرفناه في السنوات الثلاث الأخيرة".

وأكد جيمس الذي توج مع براينت بذهبتي أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 مع المنتخب الأميركي "سأحمل أنا وزملائي إرثه ليس فقط لهذا العام ولكن لطالما نحن نلعب رياضة كرة السلة التي نحب، لأن هذا ما يريده كوبي".

وختم "بكلمات كوبي براينت: مامبا أوت" وهي آخر كلمتين قالهما براينت خلال الخطاب بعد آخر مباراة له مع ليكرز حين اعتزل عام 2016، ليكمل جيمس "ولكن بكلماتنا: لن ننساك!

وبعدما ارتدى لاعبو ليكرز القمصان رقم 24 و 8 خلال الاحماء، تم تقديمهم جميعاً بجملة موحدة "من مدرسة لوير ميريون الثانوية، رقم 8، كوبي براينت".

وكما جرت العادة في كل مباراة في الدوري منذ الحادثة الأليمة، لم يسدد لوس أنجليس ليكرز طيلة الثواني الـ24 المخصصة لكل فريق، فيما بقي بلايزرز في ملعبه 8 ثوان تكريماً لبراينت.

وخرج بلايزر فائزاً من المباراة بنتيجة 127-119 بقيادة داميان ليلارد الذي سجل 48 نقطة، إضافة إلى تسع متابعات و10 تمريرات حاسمة.

دنفر يسقط باكس، 54 نقطة لإيرفينغ واصابة دونشيتش

وفي أبرز نتائج الامسية، أسقط دنفر ناغتس، ثاني المنقطة الغربية، فريق ميلووكي باكس متصدر الشرقية بنتيجة 127-115 حيث قدم ناغتس أداءاً جماعياً مذهلاً، إذ تجاوز تسعة لاعبين في صفوفه عتبة العشر نقاط كان أفضلهم ويل بارتون بـ24.

فيما لم تكن نقاط العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الـ31 كافية لقيادة باكس الى فوزه 42 هذا الموسم، علماً أنه كان قريباً من تحقيق "تريبل دابل" بعدما أضاف 16 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

في بروكلين، تسلّح كايري ايرفينغ بعقلية كوبي والمامبا بحسب قوله وسجل 54 نقطة ليقود نتس للفوز على شيكاغو بولز بنتيجة 133-118.

وتعرض دالاس مافريكس لنكستين في الليلة، الأولى بخسارة جهود نجمه الصاعد السلوفيني لوكا دونشيتش الذي أصيب بكاحله الايمن خلال التمارين حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب أسبوعين وبالتالي عن ست مباريات، والثانية بسقوطه أمام مضيفه هيوستن روكتس بنتيجة 128-121.

وقال المدرب ريك كارلايل أن صور الاشعة أظهرت "التواء معتدلا" في الكاحل.

هذا وتفوق تورونتو رابتورز حامل اللقب 105-92 على مضيفه ديترويت بيستونز بقيادة الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 30 نفطة ليعزز مكانه في المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

وتفوق أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-107 على فينيكس، فيما سقط ممفيس غريزليز 11-139 أمام نيو أورليانز بيليكانز.