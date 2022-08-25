ويلعب منتخب الأرز في المجموعة الخامسة التي تضمّ بالإضافة إليه كلّ من نيوزيلندا، الفلبين، الأردن، السعودية والهند، وهو بحاجة لفوزين من 6 مباريات من أجل التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وعرف لاعبو منتخب لبنان كيف يوقفون النجم العالمي كلاركسن، الذي يعد أحد أهم لاعبي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، في حين تألق نجم لبنان، وائل عرقجي واختير أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن المنتخب اللبناني كان توّج بلقب البطولة العربية وحل وصيفاً في بطولة آسيا التي توج منتخب أستراليا بلقبها وذلك بعد أداء رائع.

ولحساب نفس المجموعة، فاز المنتخب الأردني على ضيفه الهندي 80-64. المنتخب الأردني أنهى لنصف الأول متفوقا 46-27 ، ورغم خسارته للربع الرابع إلا أنه حسم المباراة في النهاية بفارق 16 نقطة .

وضمن منافسات المجموعة السادسة تغلب المنتخب الإيراني على نظيره الياباني بنتيجة 79-68.

و لحساب المجموعة السادسة أيضاً، حقق المنتخب الأسترالي فوزا كبيرا على نظيره البحريني بنتيجة 104-50.