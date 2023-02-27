المنتخبان اللذان ضمنا التأهل سابقا كانا يتنافسان على صدارة المجموعة الأولى للمرحلة الحاسمة، وخاض المنتخب اللبناني اللقاء منقوصاً من عدد من نجومه وعلى رأسهم وائل عرقجي، البداية كانت في صالح نيوزيلندا بتقدمها بفارق عشر نقاط في الربع الأول غير أن جهود الثنائي أمير سعود وسيرجيو الدرويش أسهمت في عودة منتخب الأرز في الربعين الثاني والثالث مقلصا الفارق إلى أربع نقاط فقط قبل انطلاق الربع الأخير، ليستعيد المنتخب النيوزيلندي أفضليته مجدداً وينهي المباراة لصالحه حاسماً معها صدارته للمجموعة.

وبعد ضمان تأهله إلى مونديال السلة أنهى المنتخب الأردني التصفيات بفوز صعب على مضيفه الفلبيني بإحدى وتسعين نقطة مقابل تسعين.

منتخب نشامى السلة بدأ المباراة بهجوم قوي مكتسحاً أصحاب الأرض بفارق تسع عشرة نقطة في الربع الأول ثم انتهى الربع الثاني على نفس الفارق قبل أن تنقلب الموازين في النصف الثاني مع عودة قوية للفلبينيين مقلصين الفارق إلى ست نقاط مع نهاية الربع الثالث ليشهد الربع الأخير منافسة شرسة إلى أن حسم الأردن الفوز بفارق نقطة واحدة.

