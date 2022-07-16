كوريا الجنوبية تفوقت في الربع الأول من اللقاء بفارق سبع نقاط ثم نجح رجال البحرين في العودة بقوة خلال الربع الثاني وكان أفضل مسجل للبحرين هو ميثم علي الذي أحرز عشرين نقطة إلا أن الكوريين تمكنوا من استعادة زمام الأمور ليحسموا المباراة بفارق خمس نقاط فقط محققين بذلك فوزهم الثالث على التوالي وحافظين على سجلهم خالياً من الهزائم.

الأردن يواصل مسيرة الانتصارات

من جانبه واصل منتخب الأردن تحقيق الانتصارات بالفوز على المنتخب السعودي بأربع وسبعين نقطة مقابل أربع وستين في ختام لقاءات الفريقين بالمجموعة الثالثة.

وانتهى النصف الأول من المباراة لصالح المنتخب الاردني بتسع وثلاثين نقطة مقابل ثمان وعشرين، ولم يقدر لاعبو المنتخب السعودي على العودة في المباراة وقلب المعطيات في ظل الأسبقية للجانب الأردني الذي نجح في حسم المواجهة بفارق عشر نقاط ويصل الأردن بذلك إلى النقطة الخامسة.

