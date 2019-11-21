في المقابل، أكرم دالاس مافريكس وفادة غولدن ستايت ووريرز بفوز ساحق 142-94.

في المباراة الأولى، نجح النجمان كاواي لينارد وبول جورج في أول مباراة يخوضانها معاً مع فريقهما الجديد، في قيادته إلى فوز غال على سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية.

وسجل جورج، المنتقل إلى لوس أنجليس من صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، 25 نقطة مع خمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وأضاف لينارد، المنضم إلى صفوف الفريق هذا الموسم بعد قيادته تورونتو رابتورز إلى لقب الدوري في الموسم الماضي، 17 نقطة مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، لكنه جنَّب فريقه خوض شوط إضافي ثان بتصديه لرمية ثلاثية لنجم سلتيكس كيمبا ووكر في الثواني الأخيرة.

لكن الفضل الكبير في تحقيق الفوز الثالث على التوالي والعاشر في 15 مباراة هذا الموسم لكليبيرز، يعود إلى البديل لو وليامس أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 27 نقطة، إضافة إلى لاعب الارتكاز المحارب باتريك بيفيرلي صاحب 14 نقطة و16 متابعة بينها 12 دفاعية وسبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز جايسون تاتوم في صفوف سلتيكس بتسجيله 30 نقطة لم تكن كافية لتجنيبه الخسارة الثالثة في 14 مباراة هذا الموسم والثانية في المباريات الثلاث الأخيرة.

واكتفى ووكر بتسجيل 13 نقطة مع تسع متابعات.

وفي الثانية، قاد صانع الألعاب السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (20 عاماً) فريقه دالاس مافريكس إلى تعميق جراح ضيفه غولدن ستايت ووريرز بالفوز عليه 142-94.

وحقق دونسيتش "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) بتسجيله 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات في 26 دقيقة فقط.

وهي الـ"تريبل دابل" السابعة لدونسيتش بعد 14 مباراة فقط هذا الموسم.

وجاء تألق دونسيتش بعد 24 ساعة فقط على تسجيله 42 نقطة في سلة سان أنتونيو سبيرز مع 12 تمريرة حاسمة و11 متابعة.

وضرب دونسيتش بقوة منذ الربع الأول بتسجيله 22 نقطة بينها خمس ثلاثيات من ست محاولات، وهو رقم قياسي هذا الموسم في الدقائق الـ12 الأولى من المباراة. وبعدها بـ14 دقيقة أصبح أسرع لاعب في التاريخ يحقق "تريبل دابل" بتسجيله 30 نقطة على الأقل.

ورفع دونسيتش الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ21 في 28 شباط/فبراير المقبل، رصيده من الـ"تريبل دابل" إلى 15 أي أكثر من النجمين ماجيك جونسون و"الملك" ليبرون جيمس عندما كانا في سنه حيث حقق الأول سبعة والثاني خمسة فقط.

وفي باقي المباريات، فاز بروكلين نتس على تشارلوت هورنتس 101-91، وميامي هيت على كليفلاند كافالييرز 124-100، وتورونتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 113-97، ودنفر ناغتس على هيوستن روكتس 105-95، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 109-89، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 109-104، وواشنطن ويزاردز على سان انتونيو سبيرز 138-132، فيما خسر أتلانتا هوكس أمام ميلووكي باكس 127-135، ومينيسوتا تمبروولفز أمام يوتا جاز 95-103.

