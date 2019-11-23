على ملعب "ستايبلس سنتر"، ساهم ثلاثة لاعبين في قيادة كليبرز إلى الخروج فائزاً وهم لو وليامس (26 نقطة) وكاواي لينارد (24) بينها سلة الحسم نهاية المباراة بـ15 ثانية، وبول جورج (19)، في حين لم تنفع النقاط الـ37 التي سجلها نجم روكتس جيمس هاردن في ابعاد الهزيمة عن فريقه علماً بأنه أضاف 12 تمريرة حاسمة و7 متابعات أيضاً.

وقال لينارد "إنه شعور رائع. نحاول بناء شيء ما. انها مباراتنا الثانية فقط بصفوف مكتملة. ارتكبنا بعض الأخطاء القليلة في الشوط الأول لكننا نجحنا في حسم الأمور في الربع الأخير".

وجاءت نهاية المباراة مثيرة لأن وليامس منح التقدم لكليبرز 118-117 بفضل رمية ثلاثية قبل النهاية بثلاثين ثانية ورد هاردن برميتين حرتين ليمنح فريقه التقدم 119-118 لكن الكلمة الفصل كانت للينارد الذي سجل سلة قبل 15 ثانية ثم أضاف زميله جورج رميتين حرتين في الثانية الأخيرة.

وجمعت المباراة للمرة الأولى وجهاً لوجه راسل وستبروك من هيوستن روكتس وبول جورج من كليبرز. وقد لعب الاثنان جنباً إلى جنب في أوكلاهوما سيتي ثاندر قبل أن يلتحق جورج بكليبرز ووستبروك بعدها بفترة زمنية قصيرة إلى روكتس.

وسجل وستبروك 22 نقطة في المباراة.



فوز سادس توالياً لليكرز

أما لوس أنجليس ليكرز فعانى لتخطي أوكلاهوما سيتي ثاندر بصعوبة بالغة 130-127 واحتاج إلى أربع رميات حرة لنجمه أنتوني ديفيس في الثواني الأخيرة ليخرج فائزاً.

والفوز هو الثاني لليكرز على ثاندر في غضون ثلاثة أيام بعد فوزه عليه 112-107 في لوس انجليس الثلاثاء. كما أنه الفوز السادس توالياً لليكرز والثالث عشر في 15 مباراة هذا الموسم ليحافظ على صدارته للمنطقة الغربية.

وأنهى ديفيس المباراة مسجلاً 33 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، في حين أضاف النجم الآخر ليبرون جيمس 23 نقطة و14 تمريرة حاسمة و6 متابعات.

وحسمت نتيجة المباراة في الرمق الأخير، فقد منح بوب التقدم لليكرز 126-125 قبل نهاية المباراة بـ11 ثانية ثم أضاف ديفيس رميتين حرتين ليتقدم فريقه بثلاث نقاط قبل نهاية المباراة بـ8 ثوان.

ورد شاي غيلجيوس ألكسندر بتقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل رميتين حرتين جديدتين لديفيس ليعيد الفارق إلى 3 نقاط لتنتهي المباراة على هذه الحال.

وقال جيمس بعد المباراة "لقد وجدنا الطريق إلى الفوز بغض النظر عن مستوى المباراة. انهم فريق جيد عندما يلعب على أرضه. عانوا بعض الشيء بعيداً عن قواعدهم لكننا كنا ندرك جيداً بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم في مواجهتنا".

وخسر بوسطن سلتيكس أمام دنفر ناغتس 92-96 في مباراة شهدت اصابة في الرأس لنجم الأول كيمبا ووكر لكن مدرب الفريق براد ستيفنس طمأن الجميع بأن الأمور تسير على ما يرام بعد خضوع اللاعب لفحص في المستشفى.

وتألق في المباراة نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله "تريبل دابل" مع 18 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وتابع ميامي هيت عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الخامس توالياً على شيكاغو بولز 116-108 ليصعد إلى المركز الثاني في المجموعة الشرقية في مباراة تألق فيها جيمي باتلر الذي سجل 27 نقطة مع 7 تمريرات في مواجهة فريقه السابق.

وعادل سان أنتونيو سبيرز رقماً سلبياً عندما تعرض لخسارته الثامنة تواليًا بسقوطه أمام فيلادلفيا سفنتي سيسكرز 104-115. وهي أسوأ سلسلة بعهد المدرب الشهير غريغ بوبوفيتش. وكان سبيرز مني بسلسلة مماثلة من الهزائم موسم 1996-1997.