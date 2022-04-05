وكان النصف الأول شهد تقدّم فريق جامعة كارولاينا الشمالية الذي فرض أفضليته وأنهاه على فارق 15 نقطة لكن السيناريو تغيّر بالكامل في النصف الثاني مع عودة تاريخية لكانساس هي الأكبر في تاريخ النهائي منذ عام 1963، قالباً النتيجة لصالحه قبل سبع دقائق على النهاية في طريقه نحو حسم الفوز بفارق ثلاث نقاط وتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

