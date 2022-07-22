المنتخب اللبناني الذي تجاوز في ربع النهائي نظيره الصيني صاحب الرقم القياسي بعدد التتويجات باللقب بستة عشر لقباً تجاوزه بصعوبة بالغة وبفارق ثلاث نقاط يأمل في مواصلة تألقه في البطولة متسلحاً بنجمه وائل عرقجي ليتأهل إلى النهائي الرابع في تاريخه ومن ثم إحراز باكورة ألقابه في البطولة.

فيما يمني المنتخب الأردني النفس في خوض اللقاء على المنوال ذاته في ربع النهائي حين تخطى نظيره الإيراني الفائز باللقب ثلاث مرات لبلوغ النهائي الثاني في تاريخه بعد خسارته النهائي الأول أمام المنتخب الصيني عام ألفين وأحد عشر .

