وأوقعت القرعة منتخب إسبانيا حامل اللقب في المجموعة السابعة بجانب منتخبات إيران وكوت ديفوار والبرازيل، فيما وقع المنتخب الأردني في المجموعة الثالثة رفقة أكثر المتوجين باللقب منتخب الولايات المتحدة إضافة لليونان ونيوزيلندا.

أما المنتخب المصري فجاء في المجموعة الرابعة رفقة منتحبات المكسيك ومونتينغرو وليتوانيا، في حين جاء المنتخب العربي الثالث المشارك في النهائيات المنتخب اللبناني، في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كندا ولاتفيا وفرنسا.



- المجموعة الأولى: أنغولا - جمهورية الدومينيكان - الفلبين - إيطاليا.

- المجموعة الثانية: جنوب السودان - صربيا - الصين - بورتوريكو.

- المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأميركية - الأردن - اليونان – نيوزيلاندا.

- المجموعة الرابعة: مصر - المكسيك - مونتينيغرو - ليتوانيا.

- المجموعة الخامسة: ألمانيا - فنلندا - أستراليا - اليابان.

- المجموعة السادسة: سلوفينيا -كاب فيردي - جورجيا - فنزويلا.

- المجموعة السابعة: إيران - إسبانيا - كوت ديفوار - البرازيل.

- المجموعة الثامنة: كندا - لاتفيا - لبنان - فرنسا.

وستقام النسخة التاسعة عشرة من البطولة بتنظيم مشترك بين اليابان والفلبين وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخباً.

وتشهد نسخة 2023 مشاركة ثلاثة منتخبات عربية، هي المنتخب المصري ممثلاً عن قارة إفريقيا ومنتخبي الأردن ولبنان ممثلين عن قارة آسيا، كما ستشهد النسخة مشاركة منتخب جنوب السودان لأول مرة في تاريخ النهائيات.